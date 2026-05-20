Grand Chess Tour. Бухарест. 7-й тур. Синдаров сыграет с Каймером, Прагнанандха встретится с Каруаной и другие партии

Grand Chess Tour.
2-й этап, Super Chess Classic.
Бухарест, Румыния.
7-й тур.
Начало партий — 16:10 по московскому времени.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США).
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Винсент Каймер (Германия).
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния).
Алиреза Фируджа (Франция) — Йорден ван Форест (Нидерланды) — снятие Фируджи.
Аниш Гири (Нидерланды) — Уэсли Со (США).
Турнирное положение: Каймер — 4,5, Гири, ван Форест, Прагнанандха — по 3,5, Со, Вашье-Лаграв — по 3, Каруана, Синдаров — по 2,5, Дяк — 2, Фируджа — 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.