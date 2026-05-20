НФЛ одобрила увеличение числа международных матчей до 10

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл ранее заявлял, что в будущем лига хотела бы довести число международных матчей до 16.
В сезоне-2026 НФЛ проведет рекордные девять международных встреч на четырех континентах. Впервые матчи регулярного сезона примут Франция, Австралия и Рио-де-Жанейро. Также игры пройдут в Лондоне (три матча), Мюнхене, Мадриде и Мехико.
Исполнительный вице-президент лиги Питер О’Райлли отметил, что НФЛ продолжает изучать новые рынки, включая Азию. В качестве одного из перспективных направлений он назвал Японию.
Также в лиге допустили возможность проведения международного Супербоула в будущем. По словам О’Райлли, современные стадионы вроде арены «Тоттенхэма» в Лондоне уже строились с учетом требований НФЛ, однако проведение финала осложняется высоким спросом со стороны американских городов и инфраструктурными требованиями турнира.
Кроме того, владельцы клубов одобрили отмену правила, позволявшего командам защищать два домашних матча от переноса за границу.