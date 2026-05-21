«Джиро д’Италия». 12-й этап. Гонщики проедут 175 км по маршруту с двумя категорийными подъемами

21 мая пройдет 12-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Источник: Спортс‘’

«Джиро д’Италия-2026».

12-й этап.

Империя — Нови-Лигуре.

175 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 11-го этапа).

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 44.17,41.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 0,27.

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 1,57.

4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,24.

5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 2,48.

6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,06.

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 3,28.

8. Дерек Джи (Канада, Lidl — Trek) — 3,34.

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,36.

10. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5) — 4,09…

24. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 10,44.