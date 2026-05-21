Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буэндия признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Фрайбурга» (3:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Фрайбурга» (3:0). 29-летний аргентинец сыграл 81 минуту и отметился голом и голевой передачей.

«Это было качественное выступление от Эмилиано. Он очень хорошо действовал между линиями, отдавал точные пасы и руководил атакующей игрой команды. Завершил все великолепным голом и голевой передачей», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.