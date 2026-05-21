Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Фрайбурга» (3:0). 29-летний аргентинец сыграл 81 минуту и отметился голом и голевой передачей.
«Это было качественное выступление от Эмилиано. Он очень хорошо действовал между линиями, отдавал точные пасы и руководил атакующей игрой команды. Завершил все великолепным голом и голевой передачей», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.