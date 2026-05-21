Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игор Жезус и Станич разделили звание лучшего бомбардира Лиги Европы-2025/26

Нападающий «Ноттингема» Игор Жезус и полузащитник «Лудогорца» Петар Станич стали лучшими бомбардирами Лиги Европы в сезоне-2025/26.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Ноттингема» Игор Жезус и полузащитник «Лудогорца» Петар Станич стали лучшими бомбардирами Лиги Европы в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба турнира. Они забили по семь голов.

Антони из «Бетиса» и Керем Актюркоглу из «Фенербахче» забили по шесть мячей, а также семеро футболистов отметились пятью голами.

Лучшие бомбардиры Лиги Европы-2025/26:

Игор Жезус («Ноттингем Форест») — 7 голов.

Петар Станич («Лудогорец») — 7 голов.

Антони («Бетис») — 6 голов.

Керем Актюркоглу («Фенербахче») — 6 голов.

Дион Бельжо («Динамо», Загреб) — 5.

Федерико Бернардески («Болонья») — 5.

Билал Эль-Ханнусс («Штутгарт») — 5.

Винченцо Грифо («Фрайбург») — 5.

Джон Макгинн («Астон Вилла») — 5.

Виллиот Сведберг («Сельта») — 5.

Олли Уоткинс («Астон Вилла») — 5.

В финале Лиги Европы-2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.