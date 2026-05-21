Игор Жезус и Станич разделили звание лучшего бомбардира Лиги Европы-2025/26

Нападающий «Ноттингема» Игор Жезус и полузащитник «Лудогорца» Петар Станич стали лучшими бомбардирами Лиги Европы в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба турнира. Они забили по семь голов.
Антони из «Бетиса» и Керем Актюркоглу из «Фенербахче» забили по шесть мячей, а также семеро футболистов отметились пятью голами.
Лучшие бомбардиры Лиги Европы-2025/26:
Игор Жезус («Ноттингем Форест») — 7 голов.
Петар Станич («Лудогорец») — 7 голов.
Антони («Бетис») — 6 голов.
Керем Актюркоглу («Фенербахче») — 6 голов.
Дион Бельжо («Динамо», Загреб) — 5.
Федерико Бернардески («Болонья») — 5.
Билал Эль-Ханнусс («Штутгарт») — 5.
Винченцо Грифо («Фрайбург») — 5.
Джон Макгинн («Астон Вилла») — 5.
Виллиот Сведберг («Сельта») — 5.
Олли Уоткинс («Астон Вилла») — 5.
В финале Лиги Европы-2026 «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) и впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.