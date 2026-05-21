Тилеманс: «Астон Вилла» выдала на пределе сил первоклассную игру в финале Лиги Европы"

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы. 29-летний бельгиец в этом матче отметился забитым голом.
«Астон Вилла» выдала на пределе сил первоклассную игру. Сезон у нашей команды был великолепным, и так закончить его — это потрясающе. Этот сезон был полон взлетов и падений, и то, как мы все перевернули после старта, было великолепно. Спасибо игрокам и тренерам. Продолжали работать, сохраняли веру в себя и добились победы", — приводит официальный сайт УЕФА слова Тилеманса.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.