Тилеманс: «Астон Вилла» выдала на пределе сил первоклассную игру в финале Лиги Европы"

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

29-летний бельгиец в этом матче отметился забитым голом.

«Астон Вилла» выдала на пределе сил первоклассную игру. Сезон у нашей команды был великолепным, и так закончить его — это потрясающе. Этот сезон был полон взлетов и падений, и то, как мы все перевернули после старта, было великолепно. Спасибо игрокам и тренерам. Продолжали работать, сохраняли веру в себя и добились победы", — приводит официальный сайт УЕФА слова Тилеманса.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.