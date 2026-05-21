«Фрайбург» — «Астон Вилла»: видеообзор финала Лиги Европы

«Астон Вилла» крупно обыграла «Фрайбург» в финале Лиги Европы-2025/26 — 3:0.

Источник: Спорт-Экспресс

«Астон Вилла» крупно обыграла «Фрайбург» в финале Лиги Европы-2025/26 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

Забитыми голами отметились Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

20 мая 22:00 Фрайбург — Астон Вилла 0:3.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.