Эмери: «Фантастика. Еврокубки дали “Астон Вилле” многое»

Фантастика. Еврокубки дали «Астон Вилле» многое. То же могу сказать и про себя лично. Я всегда благодарен возможности играть в еврокубках. Речь про каждый турнир: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций. Конечно, мне особенно близка Лига Европы. Я благодарен всем клубам, в которых поработал, поскольку они указали мне путь. В Испании — в «Валенсии», «Севилье» и «Вильяреале» — и здесь, в «Астон Вилле», ощущал особую поддержку", — приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери.