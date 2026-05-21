Эмери: «Фантастика. Еврокубки дали “Астон Вилле” многое»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.
«В этом году “Астон Вилла” сыграла очень серьезно, очень сосредоточенно. Игроки проявили огромное рвение. Говорил им, что это свойство будет нам необходимо в Лиге Европы. На поле надо играть роль центральных персонажей, что они и сделали.
Фантастика. Еврокубки дали «Астон Вилле» многое. То же могу сказать и про себя лично. Я всегда благодарен возможности играть в еврокубках. Речь про каждый турнир: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций. Конечно, мне особенно близка Лига Европы. Я благодарен всем клубам, в которых поработал, поскольку они указали мне путь. В Испании — в «Валенсии», «Севилье» и «Вильяреале» — и здесь, в «Астон Вилле», ощущал особую поддержку", — приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.