Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роджерс: «Это великий момент для болельщиков и для “Астон Виллы”

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Сложно подбирать слова… “Астон Вилла” так настойчиво к этому стремились. Знали, что осталась всего одна игра, в которой необходимо выложиться на максимум, и мы справились. Это великий момент для болельщиков и для “Астон Виллы” — мы войдем в историю.

Что чувствовали перед игрой? Всего понемногу. Каждый переживает по-своему, но это было очень воодушевляюще. Нам выпала отличная возможность приехать и завоевать кубок. Все знали, что эта задача перед нами стоит, и мы решили ее", — приводит официальный сайт УЕФА слова Роджерса.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.