Роджерс: «Это великий момент для болельщиков и для “Астон Виллы”

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.
«Сложно подбирать слова… “Астон Вилла” так настойчиво к этому стремились. Знали, что осталась всего одна игра, в которой необходимо выложиться на максимум, и мы справились. Это великий момент для болельщиков и для “Астон Виллы” — мы войдем в историю.
Что чувствовали перед игрой? Всего понемногу. Каждый переживает по-своему, но это было очень воодушевляюще. Нам выпала отличная возможность приехать и завоевать кубок. Все знали, что эта задача перед нами стоит, и мы решили ее", — приводит официальный сайт УЕФА слова Роджерса.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.