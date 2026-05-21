«Астон Вилла» — о победе в финале Лиги Европы: «Это Эмери Лига»

«Астон Вилла» в социальной сети X после победы над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы поздравила главного тренера команды Унаи Эмери с пятой победой в этом турнире.

Источник: Спорт-Экспресс

«Это УНАИ Эмери Лига», — написала пресс-служба.

Эмери стал первым тренером в истории, который пять раз побеждал в Лиге Европы. Он три раза выигрывал турнир с «Севильей» (2014, 2015, 2016), по разу с «Вильярреалом» (2021) и «Астон Виллой» (2026).

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.