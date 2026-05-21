Уоткинс — о победе в финале Лиги Европы: «Это то, о чем и мечтаешь»

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

«Потрясающе, потрясающе… Так сыграть — это невероятно. “Астон Вилла” контролировала игру, и, в конце концов, “Фрайбург” был бит. Я видел много финалов, в которых стандартные положения играли решающую роль. Игра шла довольно осторожно, но затем мы невероятно разыграли стандарт — честь и хвала тренеру по стандартным положениям. Невероятный опыт. Это то, о чем и мечтаешь.

Мы боролись весь сезон до самого конца. Чуть раньше испытали на себе футбол уровня Лиги чемпионов, а теперь победили здесь, и это особенное событие. Просто невероятно, сколько радости эта победа принесла болельщикам", — цитирует официальный сайт УЕФА Уоткинса.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.