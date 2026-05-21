Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конса — о победе в финале Лиги Европы: «Просто не могу описать словами, как много это значит для нас всех»

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Я в этом клубе уже семь лет, в течение которых мы пережили немало взлетов и падений. Чудесно, что, наконец, удалось выиграть трофей для “Астон Виллы” и его болельщиков. Просто не могу описать словами, как много это значит для них, для нас, для клуба», — цитирует официальный сайт УЕФА Консу.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.