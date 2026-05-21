Вратарь «Астон Виллы» Мартинес сломал палец перед финалом Лиги Европы

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес после победы в финале Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0) рассказал, что сломал палец во время разминки перед игрой.

Источник: Спорт-Экспресс

«Я горжусь собой и чувствую, что продолжаю расти от матча к матчу. Сегодня я сломал палец во время разминки, но не воспринял это как что-то плохое. Раньше я никогда не ломал пальцы, и каждый раз, когда пытался поймать мяч, палец просто выскальзывал в другую сторону. Но это всего лишь то, через что вам пришлось пройти»", — сказал Мартинес в интервью ESPN.

Во время разминки 33-летний аргентинец обращался к медицинскому штабу, чтобы получить помощь, ему перебинтовали палец, после чего он вернулся на поле.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.