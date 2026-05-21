Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шенц — об отстранении от плей-офф Чемпионшипа: «Болельщики “Саутгемптона” определенно заслужили лучшего»

Полузащитник «Саутгемптона» Лео Шенца прокомментировал отклонении апелляции клуба по поводу исключения из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

Полузащитник «Саутгемптона» Лео Шенца прокомментировал отклонении апелляции клуба по поводу исключения из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

"Разочарование, гнев, грусть… Трудно найти правильные слова для того, чтобы описать, что мы все сейчас чувствуем. То, что произошло в последние дни, разбивает сердце… у клуба, у каждого игрока и, прежде всего, у наших болельщиков. Момент, как этот, никогда не должен заканчиваться так, как это произошло.

Я сочувствую каждому болельщику футбола, а также игрокам и болельщикам «Халла» и «Мидлсбро», которые тоже попали в этот хаос. Мы сделали все для успеха. День за днем, жертва за жертвой, всегда веря, что мы сможем вернуть этот клуб в АПЛ. Для меня, мечта играть в Премьер-лиге была чем-то, за что я боролся. Вот почему эта боль так глубоко ранит.

Самая трудная часть — это понимание того, насколько наши болельщики заслужили этот момент. Вы стояли за нами весь сезон с невероятной страстью, преданностью и верой. Даже в самые трудные моменты вы поддерживали нас. Спасибо, что остались с нами через все, вы определенно заслужили лучшего", — написал Шенца в соцсети.

Во вторник, 19 мая, независимый дисциплинарный комитет лиги наказал «Саутгемптон» за шпионаж за тренировками «Мидлсбро», с которым «святые» играли в полуфинале плей-офф, а также за слежку за тренировками других соперников во время сезона.

Таким образом, в финале плей-офф Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 23 мая, начало в 16:30 по московскому времени.

«Многочисленные нарушения регламента». «Саутгемптон» исключили из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж.