Шенц — об отстранении от плей-офф Чемпионшипа: «Болельщики “Саутгемптона” определенно заслужили лучшего»

Полузащитник «Саутгемптона» Лео Шенца прокомментировал отклонении апелляции клуба по поводу исключения из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.
"Разочарование, гнев, грусть… Трудно найти правильные слова для того, чтобы описать, что мы все сейчас чувствуем. То, что произошло в последние дни, разбивает сердце… у клуба, у каждого игрока и, прежде всего, у наших болельщиков. Момент, как этот, никогда не должен заканчиваться так, как это произошло.
Я сочувствую каждому болельщику футбола, а также игрокам и болельщикам «Халла» и «Мидлсбро», которые тоже попали в этот хаос. Мы сделали все для успеха. День за днем, жертва за жертвой, всегда веря, что мы сможем вернуть этот клуб в АПЛ. Для меня, мечта играть в Премьер-лиге была чем-то, за что я боролся. Вот почему эта боль так глубоко ранит.
Самая трудная часть — это понимание того, насколько наши болельщики заслужили этот момент. Вы стояли за нами весь сезон с невероятной страстью, преданностью и верой. Даже в самые трудные моменты вы поддерживали нас. Спасибо, что остались с нами через все, вы определенно заслужили лучшего", — написал Шенца в соцсети.
Во вторник, 19 мая, независимый дисциплинарный комитет лиги наказал «Саутгемптон» за шпионаж за тренировками «Мидлсбро», с которым «святые» играли в полуфинале плей-офф, а также за слежку за тренировками других соперников во время сезона.
Таким образом, в финале плей-офф Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу, 23 мая, начало в 16:30 по московскому времени.
