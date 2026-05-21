Макгинн — о победе в Лиге Европы: «При счете 3:0 за 10 минут до конца я начал думать: “Мы чемпионы”

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.
«Не могу поверить в произошедшее. Семь лет назад “Астон Вилла” была в тяжелом положении. Была одна задача — вернуть клуб в АПЛ и на его прежние высоты. Сегодня мы продемонстрировали то, что так долго вместе строили. При счете 3:0 за 10 минут до конца я начал думать: “Мы чемпионы”. Это неописуемое ощущение.
Невероятно быть здесь, быть сейчас, в 2026 году, быть капитаном «Астон Виллы». Это главный день в моей карьере. Постараюсь насладиться моментом по максимуму", — цитирует официальный сайт УЕФА Макгинна.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.