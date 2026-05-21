Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матанович: «Фрайбург» показывал хороший футбол до второго пропущенного гола"

Нападающий «Фрайбурга» Игор Матанович прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в финале Лиги Европы.

Нападающий «Фрайбурга» Игор Матанович прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в финале Лиги Европы.

«Фрайбург» провел очень хороший турнир. Но сегодня, честно говоря, показывали хороший футбол разве что до второго пропущенного гола. Слишком легко теряли мяч и не были на сто процентов собранными", — цитирует официальный сайт УЕФА Матановича.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.