Матанович: «Фрайбург» показывал хороший футбол до второго пропущенного гола"

Нападающий «Фрайбурга» Игор Матанович прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в финале Лиги Европы.
«Фрайбург» провел очень хороший турнир. Но сегодня, честно говоря, показывали хороший футбол разве что до второго пропущенного гола. Слишком легко теряли мяч и не были на сто процентов собранными", — цитирует официальный сайт УЕФА Матановича.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.