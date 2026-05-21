Грифо: «Надо честно признать, что “Астон Вилла” была сильнее»

«Надо честно признать, что “Астон Вилла” была сильнее. К сожалению, “Фрайбургу” не удалось сегодня осложнить сопернику жизнь. Они действовали мастерски в каждом компоненте. Нам не удалось создать настоящее давление. Поэтому “Астон Вилла” победила по делу», — цитирует официальный сайт УЕФА Грифо.