Грифо: «Надо честно признать, что “Астон Вилла” была сильнее»

Капитан «Фрайбурга» Винченцо Грифо прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в финале Лиги Европы.
«Надо честно признать, что “Астон Вилла” была сильнее. К сожалению, “Фрайбургу” не удалось сегодня осложнить сопернику жизнь. Они действовали мастерски в каждом компоненте. Нам не удалось создать настоящее давление. Поэтому “Астон Вилла” победила по делу», — цитирует официальный сайт УЕФА Грифо.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.