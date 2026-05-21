Шустер: «Один гол “Астон Виллы” обернулся двумя, а два гола — тремя»

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:3) в финале Лиги Европы.
«Мои поздравления “Астон Вилле”. Эта команда провела отличный сезон. Матч начался так, как мы и ожидали. Обе команды боролись, но, если не считать момента Роджерса, не создавали ничего очень опасного. Понимали, что стандартные положения могут сыграть решающую роль. И, кстати, первый момент в такой ситуации остался за нами. Но потом “Астон Вилла” прекрасно разыграла свой стандарт и вышла вперед. В такой ситуации надо сохранять спокойствие, но вскоре случился второй гол и нам стало совсем сложно. Один гол обернулся двумя, два гола — тремя.
Атмосфера на стадионе была невероятной. Очень благодарен нашим болельщикам, которые очень многое сделали, чтобы познакомить с «Фрайбургом» всю Европу. В сегодняшней ситуации болельщики остались собой и продолжали нас поддерживать, несмотря на то, что все складывалось не в нашу пользу", — цитирует официальный сайт УЕФА Шустера.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.