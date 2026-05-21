Шустер: «Один гол “Астон Виллы” обернулся двумя, а два гола — тремя»

«Мои поздравления “Астон Вилле”. Эта команда провела отличный сезон. Матч начался так, как мы и ожидали. Обе команды боролись, но, если не считать момента Роджерса, не создавали ничего очень опасного. Понимали, что стандартные положения могут сыграть решающую роль. И, кстати, первый момент в такой ситуации остался за нами. Но потом “Астон Вилла” прекрасно разыграла свой стандарт и вышла вперед. В такой ситуации надо сохранять спокойствие, но вскоре случился второй гол и нам стало совсем сложно. Один гол обернулся двумя, два гола — тремя.