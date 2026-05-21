Кэш: «Теперь “Астон Вилла” может праздновать долго и усиленно»

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.
«Это невероятно, очень хорошо. Много трудились на пути в финал Лиги Европы и отлично сегодня сыграли. Зарабатывали европейский опыт на протяжении нескольких лет, и сегодня в большом финале он помог “Астон Вилле”. Болельщики и атмосфера на стадионе были потрясающими. Теперь можем праздновать долго и усиленно.
«Фрайбург» хорошо начал матч. Понимали, что они могут нам угрожать, но, думаю, первый гол имел ключевое значение. Потом Буэндия забил второй мяч, и нам оставалось не выпадать из игры и продолжать гнуть свою линию. Теперь наши фанаты смогут отправиться домой счастливыми", — цитирует официальный сайт УЕФА Кэша.
«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это был первый крупный еврокубковый финал английской команды с 1982 года. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.