Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Оклахомы» Уильямс травмировался во время матча с «Сан-Антонио»

Защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс получил травму подколенного сухожилия и покинул площадку во время второго матча финала Западной конференции плей-офф НБА против «Сан-Антонио» (122:113), сообщает AP.

Защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс получил травму подколенного сухожилия и покинул площадку во время второго матча финала Западной конференции плей-офф НБА против «Сан-Антонио» (122:113), сообщает AP.

25-летний американец в первой четверти получал медицинскую помощь. Со второй четверти он уже не участвовал в игре.

В первом матче серии Уильямс набрал 26 очков за 37 минут игрового времени. Во второй игре за семь минут у него было четыре очка.

Третий матч серии плей-офф пройдет 23 мая в Сан-Антонио.

Уильямс пропустил 55 из 91 матча «Тандер» в сезоне-2025/26, включая игры плей-офф. В 19 встречах защитник не играл из-за проблемы с правым запястьем, а в 36 играх — из-за повреждений подколенных сухожилий: проблемы с правым стоили ему 30 игр регулярного сезона, а с левым — последних шести игр плей-офф.

В плей-офф сезона-2025/26 Уильямс в четырех матчах набирал в среднем 17,8 очка, 4 подбора и 3,3 передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.