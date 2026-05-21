Защитник «Оклахомы» Уильямс травмировался во время матча с «Сан-Антонио»

Защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс получил травму подколенного сухожилия и покинул площадку во время второго матча финала Западной конференции плей-офф НБА против «Сан-Антонио» (122:113), сообщает AP.
25-летний американец в первой четверти получал медицинскую помощь. Со второй четверти он уже не участвовал в игре.
В первом матче серии Уильямс набрал 26 очков за 37 минут игрового времени. Во второй игре за семь минут у него было четыре очка.
Третий матч серии плей-офф пройдет 23 мая в Сан-Антонио.
Уильямс пропустил 55 из 91 матча «Тандер» в сезоне-2025/26, включая игры плей-офф. В 19 встречах защитник не играл из-за проблемы с правым запястьем, а в 36 играх — из-за повреждений подколенных сухожилий: проблемы с правым стоили ему 30 игр регулярного сезона, а с левым — последних шести игр плей-офф.
В плей-офф сезона-2025/26 Уильямс в четырех матчах набирал в среднем 17,8 очка, 4 подбора и 3,3 передачи.
