Grand Chess Tour. Бухарест. 8-й тур. Ван Форест сыграет с Синдаровым, Каруана против Каймера, другие партии

Grand Chess Tour.
2-й этап, Super Chess Classic.
Бухарест, Румыния.
8-й тур.
Начало партий — 16.10 по московскому времени.
Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — снятие Фируджи.
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Аниш Гири (Нидерланды).
Йорден ван Форест (Нидерланды) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Фабиано Каруана (США) — Винсент Каймер (Германия).
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Турнирное положение: ван Форест, Каймер, Каруана — по 4,5, Гири — 4, Со, Прагнанандха, Вашье-Лаграв, Синдаров — по 3,5, Дяк — 2,5, Фируджа — 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.