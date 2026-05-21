Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Grand Chess Tour. Бухарест. 8-й тур. Ван Форест сыграет с Синдаровым, Каруана против Каймера, другие партии

22 мая пройдут партии восьмого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.

Grand Chess Tour.

2-й этап, Super Chess Classic.

Бухарест, Румыния.

8-й тур.

Начало партий — 16.10 по московскому времени.

Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — снятие Фируджи.

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Аниш Гири (Нидерланды).

Йорден ван Форест (Нидерланды) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Фабиано Каруана (США) — Винсент Каймер (Германия).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Турнирное положение: ван Форест, Каймер, Каруана — по 4,5, Гири — 4, Со, Прагнанандха, Вашье-Лаграв, Синдаров — по 3,5, Дяк — 2,5, Фируджа — 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.