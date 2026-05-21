Super Rugby. 15-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Чифс», «Уоротас» встретятся с «Брамбис», другие матчи

Super Rugby.
15-й тур.
22 мая.
Крусейдерс (Новая Зеландия) — Чифс (Новая Зеландия) — 10.05.
Уоротас (Австралия) — Брамбис (Австралия) — 12.35.
23 мая.
Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 07.35.
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 10.05.
Вестерн Форс (Австралия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 12.35.
Турнирное положение: Харрикейнс — 50 очков (13 игр), Чифс — 45 (12), Блюз — 38 (13), Крусейдерс — 32 (12), Брамбис — 29 (12), Редс — 28 (12), Уоротас — 26 (12), Хайлендерс — 24 (13), Вестерн Форс — 22 (12), Фиджиан Друа — 20 (12), Моана Пасифика — 4 (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.