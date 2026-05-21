Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Super Rugby. 15-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Чифс», «Уоротас» встретятся с «Брамбис», другие матчи

22 и 25 мая пройдут матчи 15-го тура Super Rugby.

Super Rugby.

15-й тур.

22 мая.

Крусейдерс (Новая Зеландия) — Чифс (Новая Зеландия) — 10.05.

Уоротас (Австралия) — Брамбис (Австралия) — 12.35.

23 мая.

Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 07.35.

Харрикейнс (Новая Зеландия) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 10.05.

Вестерн Форс (Австралия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 12.35.

Турнирное положение: Харрикейнс — 50 очков (13 игр), Чифс — 45 (12), Блюз — 38 (13), Крусейдерс — 32 (12), Брамбис — 29 (12), Редс — 28 (12), Уоротас — 26 (12), Хайлендерс — 24 (13), Вестерн Форс — 22 (12), Фиджиан Друа — 20 (12), Моана Пасифика — 4 (12).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.