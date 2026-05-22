Мартинес подтвердил, что Антониу Силва слил в интернет состав Португалии на матч Евро-2024 против Грузии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал информацию о том, что защитник Антониу Силва преждевременно опубликовал стартовый состав Португалии на матч Евро-2024 против Грузии. Однако, по его словам, этот инцидент никак не повлиял на решение не включать игрока в заявку на чемпионат мира-2026.
"Когда проводится турнир и случается такое, это очень серьезная ситуация. В то время мы проводили расследование и выясняли, что это был несчастный случай. Это не было отсутствием дисциплины. Это произошло на Евро-2024, и это не является частью текущего отборочного турнира. Прошло два года.
Важно помнить самую важную вещь: это был несчастный случай, а не акт недисциплинированности. Антониу извлек из этого урок, но это не является частью моего решения", — приводит Record слова Мартинеса.
Силва за карьеру провел 20 матчей за сборную Португалии, но пропустит чемпионат мира 2026 года.
Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии по итогам жеребьевки попала в группу K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.