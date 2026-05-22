Два клуба МЛС ведут борьбу за подписание Каземиро

«Интер Майами» достиг прогресса в переговорах о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро на правах свободного агента, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Лос-Анджелес Гэлакси» хочет перехватить 34-летнего бразильца, которым интересуется еще с зимы. Также на игрока претендует саудовский клуб, который следит за ситуацией.
Каземиро выступает за «МЮ» с 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимомть игрока в 8 миллионов евро.