«Миннесота» победила «Торонто», Косу набрала 5 очков

«Миннесота» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 100:72. Игра прошла на арене «Колледж Парк» в Арлингтоне.
Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 14 минут, набрала 5 очков и сделала 4 подборы.
«Миннесота» с тремя победами в пяти матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 3−3.
«Миннесота Линкс» — «Торонто Темпо» — 100:72 (27:14, 26:18, 23:16, 24:24).
М: Колдуэлл (16), Уильямс (15), Майлс (14).
Т: Нерс (23), Райс (11), Милич (8).