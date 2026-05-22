«Эвертон» интересуется Уилсоном из «Фулхэма»

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Фулхэма» Харри Уилсону.

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Фулхэма» Харри Уилсону, сообщает Sky Sports. Летом 29-летний валлиец может сменить команду на правах свободного агента.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее СМИ писали об интересе к игроку сборной Уэльса со стороны «Астон Виллы», а также других клубов Европы.

Уилсон является воспитанником «Ливерпуля», который является принципиальным соперником «Эвертона».

В этом сезоне Уилсон сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.