«Нью-Йорк» переиграл «Кливленд», Брансон оформил дабл-дабл

«Нью-Йорк» выиграл у «Кливленда» во втором матче финальной серии Восточной конференции — 109:93. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон оформил дабл-дабл — 19 очков и 14 результативных передач.
Счет в серии стал 2−0. Третий матч пройдет в воскресенье, 24 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
½финала.
Второй матч.
«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23).
Н: Харт (26), Брансон (19 + 14 передач), Бриджес (19), Таунс (18 + 13 подборов), Ануноби (14).
К: Митчелл (26), Харден (18), Э. Мобли (14), Аллен (13 + 10 подборов).
Счет в серии: 2−0.