Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Надеюсь, Уэлбек войдет в состав сборной Англии на ЧМ-2026»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер считает, что нападающий Дэнни Уэлбек заслуживает включения в состав сборной Англии на финальный турнир чемпионата мира-2026.

Ожидается, что 22 мая главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявит окончательный состав команды на предстоящий турнир в США, Канаде и Мексике.

35-летний Уэлбек забил 13 голов в своем самом результативном сезоне в Премьер-лиге и был признан игроком сезона-2025/26 по версии своих партнеров по «Брайтону».

«Я думаю, это показатель его профессионализма, того, как усердно он работает, его ежедневной трудовой этики, и я очень рад за Дэнни за его сезон. Давайте подождем до завтра, надеюсь, он войдет в состав сборной Англии. Тогда, я думаю, он получит награду, которую заслуживает за свои достижения в этом сезоне, и поэтому, надеюсь, он сможет сделать это снова для нас в воскресенье», — сказал Хюрцелер на пресс-конференции.

Уэлбек ездил со сборной Англии на чемпионаты мира 2014 и 2018 годов, но последний из своих 42 матчей за сборную сыграл более семи с половиной лет назад. Он дебютировал за национальную команду в марте 2011 года, в 42 встречах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

