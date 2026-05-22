Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная федерация бенди отменила проведение ЧМ-2027. Финляндия, Норвегия и Швеция отказались от участия по финансовым причинам

Международная федерация бенди (FIB) отменила проведение чемпионата мира 2027 года.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В прошлом сезоне мужской и женский чемпионаты мира в группе А проходили под открытым небом в Пори, Финляндия.

Однако в предстоящем сезоне в этих турнирах наступит пауза. Финляндия, Норвегия и Швеция решили не участвовать в следующем сезоне по финансовым причинам, из-за чего проведение турниров в группе А стало невозможным", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная России, которая является 12-кратным чемпионом мира, отстранена от международных турниров с 2022 года.