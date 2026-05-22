«Джайентс» продлили контракт с генменеджером Джо Шейном

Шейн занимает пост с 2022 года. За это время команда одержала 22 победы при 45 поражениях и один раз вышла в плей-офф. Несмотря на результат 4−13 в прошлом сезоне, клуб сохранил Шейна после увольнения главного тренера Брайана Дейболла.
Именно Шейн руководил поиском нового главного тренера, которым стал Джон Харбо. При этом структура управления изменилась: Харбо теперь напрямую подчиняется владельцам клуба, а не генеральному менеджеру.
По информации источников, между Шейном и Харбо сложились хорошие рабочие отношения во время рынка свободных агентов и драфта. Руководство рассчитывает, что они совместно проведут перестройку команды.
За время работы Шейн выбрал на драфте ресивера Малика Нейберса, квотербека Джексона Дарта, а также усилил пас-раш за счет Кейвона Тибодо, Абдула Картера и приобретения Брайана Бернса. Кроме того, этой весной «Джайентс» обменяли Декстера Лоуренса в «Цинциннати Бенгалс» и использовали полученные пики на лайнбекера Арвелла Риза и тэкла Фрэнсиса Мауиноа.