Компани отказался подводить итоги сезона для «Баварии» до финала Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани не будет давать никаких оценок сезону-2025/26 для своей команды до окончания финала Кубка Германии против «Штутгарта». Для мюнхенцев это будет первый финал Кубка Германии за шесть лет.
«Конечно, я знал, что этот вопрос (об оценке сезона) будет, но на данный момент оценивать сезон неправильно. Завтра мы сыграем в финале. У каждого будет свое мнение, но сначала нам нужно надеть бутсы и сыграть завтра. Я уверен, что каким бы ни был результат, это не повлияет на мою мотивацию в будущем, но я очень хочу победить. Это единственное, что имеет значение, а не анализ», — цитирует Reuters Компани.
В этом сезоне «Бавария» выиграла Бундеслигу в этом сезоне, но проиграла «Пари Сен-Жермен» с общим счетом 5:6 в полуфинале Лиги чемпионов.
Матч «Бавария» — «Штутгарт» пройдет в субботу, 23 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало игры — в 21.00 по московскому времени.