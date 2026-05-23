Киммих: «Бавария» постарается выиграть Кубок Германии, но я не буду судить о сезоне по одному матчу"

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих перед финалом Кубка Германии против «Штутгарта» отметил, что не оценивает результаты сезона только по выигранным титулам.

Источник: Спорт-Экспресс

«Со стороны важны только титулы. В последние несколько лет мы стабильно показывали высокий уровень. Мы постараемся выиграть Кубок Германии, но я не буду судить о сезоне, основываясь только на одном матче. Можем в определенной степени повлиять на то, выиграем мы или проиграем, но я не оцениваю успех только по количеству титулов. Когда оглядываешься назад через 10 лет, хочется выиграть как можно больше титулов. Поэтому завтра мы выложимся на полную», — цитирует Reuters Киммиха.

В этом сезоне «Бавария» выиграла Бундеслигу в этом сезоне, но проиграла «Пари Сен-Жермен» с общим счетом 5:6 в полуфинале Лиги чемпионов.

Матч «Бавария» — «Штутгарт» пройдет в субботу, 23 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало игры — в 21.00 по московскому времени.