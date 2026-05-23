«Бари» вылетел в третий дивизион Италии, 15 лет назад команда играла в Серии А

«Бари» сыграл вничью с «Зюдтиролем» в ответном стыковом матче за право остаться в Серии В — 0:0. Первый матч завершился нулевой ничьей, поэтому «Бари» вылетел в Серию С.

Владельцем «Бари» является Аурелио Де Лаурентис. За этот сезон команду тренировали три тренера: Фабио Казерта, Морено Лонго и Винченцо Виварини. С сезона-2022/23 клуб играл во втором по силе дивизионе страны.

В элите итальянского футбола «Бари» последний раз был в сезоне-2010/11 — команда заняла последнее место и вылетела из Серии А.