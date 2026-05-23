Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Текке выиграл первый трофей в качестве тренера

В пятницу, 22 мая, «Трабзонспор» переиграл «Коньяспор» (2:1) в финале Кубка Турции. Главным тренером команды является экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке.

Для 48-летнего турка этот трофей стал первым в тренерской карьере. Он с 2015 года работает главным тренером. Ранее он тренировал «Аланьяспор», «Истанбулспор», «Денилизспор», «Бурсаспор», «Манисаспор», «Болуспор» и «Кайсери Эрджиесспор».

В игроцкие голы Текке выступал в России с 2006 по 2010 год. На его счету 78 матчей в РПЛ, в которых он забил 24 гола и сделал 7 голевых передач.

С «Зенитом» он выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также он дважды становился победителем Суперкубка России — по одному разу с «Рубином» и «Зенитом».