Бывший вратарь «Ливерпуля» Адриан объявил о завершении карьеры

Голкипер «Бетиса» Адриан на своей странице объявил о завершении профессиональной карьеры. В январе испанцу исполнилось 39 лет.
«Здравствуйте, болельщики “Бетиса”. За свою карьеру я выигрывала титулы, соревновался с великими игроками и играл с лучшими. Я отражал пенальти, пропускал голы и вызывался в национальную сборную. Я достиг того, о чем тот маленький мальчик, чьи родители после целой недели работы в фруктовом магазине водили его прыгать животом на грязные поля, и мечтать об этом не мог.
Вы уже знаете, что в выходные будет мой последний матч в качестве вратаря «Бетиса», но я хочу объявить, что за последние несколько часов я решил, что это также будет мой последний матч в качестве футболиста. Я ухожу на пенсию там, где мне место", — написал Адриан в социальной сети.
С 2019 по 2024 год Адриан выступал за «Ливерпуль», в который перешел после шести лет в «Вест Хэме». С мерсисайдцами он стал чемпионом Англии-2019/20, обладателем Кубка Англии-2022, победителем Суперкубка УЕФА-2019/20 и чемпионом мира среди клубов-2020, а также дважды выиграл Кубок английской лиги.