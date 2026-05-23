«Панатинаикос» спустя 7 месяцев уволил Бенитеса

«Панатинаикос» на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. 66-летний испанец с конца октября работал с греческой командой.
«Мы благодарим испанского тренера и его штаб за профессионализм и принципы, которые они продемонстрировали в нашем клубе за время работы с командой. Желаем Рафе Бенитесу всяческих успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в пресс-релизе.
Под руководством «Бенитеса» команда провела 41 матч во всех турнирах: 20 побед, 11 ничьих и 10 поражений.
В основном раунде чемпионата Германии «Панатинаикос» набрал 49 очков и занял 4-е место. По итогам второго этапа команда финишировала четвертой.