Радулов внесен в базу сайта «Миротворец»

39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Он дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 119 (52+67) очков в 167 матчах за «Локомотив» (с учетом плей-офф).