Нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова внесли в базу украинского портала «Миротворец», сообщает ТАСС.
Причиной внесения называется публичная поддержка Российской Федерации и якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Он дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 119 (52+67) очков в 167 матчах за «Локомотив» (с учетом плей-офф).
Также он выигрывал Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», а со сборной России в 2008 и 2009 годах — чемпионат мира.
Этот «Локомотив» — лучшая команда в истории КХЛ. Уже два года он показывает, что чемпионство больше нельзя купить.