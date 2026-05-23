Джеко: «В этом сезоне я смотрел вторую Бундеслигу гораздо больше, чем любой другой чемпионат»

Нападающий «Шальке» Эдин Джеко рассказал, что в этом сезоне чаще смотрел матчи второго дивизиона Германии, чем игры других чемпионатов.
«Интереснее смотреть лигу, в которой играешь. Например, если вы находитесь в Италии, вы смотрите итальянскую лигу больше, чем любую другую. В этом сезоне я смотрел вторую Бундеслигу гораздо больше, чем любую другую лигу. Это реально крутая лига», — приводит пресс-служба клуба слова Джеко.
В январе Джеко перешел из «Фиорентины» в «Шальке». В 11 матчах второй Бундеслиги он забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.
По итогам сезона «Шальке» вышел в высший дивизион Германии, заняв первое место.