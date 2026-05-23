Сборная Франции хочет снизить призовые за чемпионат мира-2026

Президент французской футбольной федерации (ФФФ) Филипп Диалло встретился с игроками сборной Франции в начале сборов перед чемпионатом мира-2026, чтобы попросить их согласиться на снижение бонусов за участие мировом первенстве, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в ФФФ пошли на такие меры, так как призовые деньги ФИФА пока не соответствуют ожиданиям, курс доллара к евро невыгоден, а также расходы на соревнования будут особенно высокими.
Несмотря на рекордный контракт с Nike на 100 миллионов евро, французская футбольная федерация уже несколько месяцев пытается сократить расходы во всех национальных командах.
На данный момент окончательного решения нет. Сборная Франции соберется 28 мая в Клерфонтене для подготовки к ЧМ-2026.
Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. На групповой стадии сборная Франции сыграет с Сенегалом, Ираком и Норвегией.
Состав сборной Франции на чемпионат мира по футболу 2026.