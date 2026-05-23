Анатолий Карпов: «Люблю хоккей, помимо шахмат. Давно дружим с Владиком Третьяком — лучшим вратарем мира. Овечкина, конечно, знаю, но не слежу»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем увлечении хоккеем.

"Люблю хоккей, помимо шахмат. Давно дружим с Владиком Третьяком — лучшим вратарем мира.

Сейчас, правда, я не так близок к хоккею. Знаю, конечно, Овечкина, но не слежу", — сказал гроссмейстер, которому сегодня исполнилось 75 лет.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (929).

