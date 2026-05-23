Йохауг о победе в «Гонке Бьорндалена»: «Это личный рекорд. Потрясающее чувство, я могла бы бежать в таком темпе еще долго»

Забег под названием «Гонка Бьорндалена» прошел сегодня в Симостранде. Йохауг победила с результатом 32,43 секунды. Она на 0,01 секунды опередила многократного призера чемпионатов мира по спортивному ориентированию Симону Аберсоль.
"Для меня это личный рекорд, но до 31 или 32 секунд все еще далековато. И тем не менее, это огромный шаг вперед. Потрясающее чувство. Я могла бы бежать в таком темпе еще долго, хотя на обратном пути был сильный встречный ветер.
Сейчас я не выкладываюсь на тренировках так, как раньше. Поэтому сегодня у меня было чувство, что вернулись старые добрые времена", — сказала Йохауг.
Олимпийская чемпионка Хейди Венг заняла третье место.
«Хейди начала немного быстрее меня, но я знаю, что в беге распределение сил невероятно важно», — отметила Йохауг.
«Для меня эта гонка могла завершиться как угодно. В последнее время тренировки шли очень плохо», — сказала Венг.
Гонка Бьорндалена. Йохауг выиграла забег на 10 км, Хейди Венг — 3-я, Холунн — 11-й, Лагрейд — 34-й, Фрей — 45-й, Бьорндален — 47-й, Нортуг — 51-й, Дале-Шевдал — 53-й.