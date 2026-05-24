Дале-Шевдал о последнем месте в «Гонке Бьорндалена»: «Я едва смог добежать эти 10 км, возраст берет свое. Это сильно бьет по уверенности»

«Гонка Бьорндалена» с участием биатлонистов, лыжников и легкоатлетов прошла в норвежской Симостранде. Дале-Шевдал финишировал 53-м.
"У меня сегодня день рождения, и я чувствую, что возраст начинает брать свое. Я едва смог добежать эту десятку. Продержался 8 км, а потом меня просто скрутило, и шансов что-то изменить уже не было. Я должен был обойти Исака Фрея и Уле Эйнара Бьорндалена, а в итоге не обошел никого.
Это сильно бьет по моей уверенности в себе. Я был абсолютно уверен, что смогу опередить Исака, но ничего не вышло. Дома мне придется проанализировать, что я сделал не так", — сказал Дале-Шевдал.
«Он стартовал как дурак. Можно подумать, он никогда раньше не участвовал в уличных забегах. Он пробежал первый километр быстрее чем за три минуты. Было ясно, что вскоре последует кризис — так и вышло. Потом он просто шел пешком. Все это от неопытности», — отметил Бьорндален, который занял 47-е место.
«Думаю, все дело в моем маленьком сыне, ха-ха. Пока мои коллеги валяются на диване и смотрят Netflix, я живу реальной жизнью. Они пока что ни черта не понимают, что значит быть папой», — добавил Дале-Шевдал, у которого в сентябре прошлого года родился ребенок.
Гонка Бьорндалена. Йохауг выиграла забег на 10 км, Хейди Венг — 3-я, Холунн — 11-й, Лагрейд — 34-й, Фрей — 45-й, Бьорндален — 47-й, Нортуг — 51-й, Дале-Шевдал — 53-й.