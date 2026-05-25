«Крузейро» обыграл «Шапекоэнсе»

«Крузейро» победил «Шапекоэнсе» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.
Счет на 27-й минуте открыл нападающий «Крузейро» Кайо Жорже — он реализовал пенальти. На 73-й минуте форвард хозяев Луис Синистерра забил второй гол в ворота «Шапекоэнсе».
На 79-й минуте защитник гостей Жоао Паоло отыграл один мяч. На 84-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол нападающего «Шапекоэнсе» Ялы Боласи (офсайд).
На 32-й минуте ВАР отменил гол Синистерры (фол).
«Крузейро» (23 очка после 17 игр) располагается на девятом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Шапекоэнсе» (девять очков после 16 встреч) идет на последнем, 16-м месте.
