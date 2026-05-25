«Коламбус» победил «Атланту» на своем поле

«Коламбус» победил «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:0.
На 24-й минуте счет открыл гвинейский нападающий «Коламбуса» Секу Бангура. На 45+2-й второй гол забил уругвайский полузащитник Диего Росси. Алжирский хавбек Мохамед Фарси отметился двумя результативными передачами.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отыграл весь матч.
«Коламбус» в 15 матчах набрал 16 очков и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Атланта» (11 очков после 14 встреч) располагается на 14-м месте.
