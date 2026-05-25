Эшпириту Санту — о вылете «Вест Хэма» из АПЛ: «Это момент глубокой печали для всех нас»

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал вылет команды из АПЛ в Чемпионшип.
"Это момент глубокой печали для всех нас в клубе. Это был тяжелый день. У нас была трудная миссия. Мы потеряли привилегию сами решать свою судьбу.
Мы должны понимать, что клуб находится в трудном положении, и «Вест Хэм» должен вернуться в Премьер-лигу. Но сейчас мы должны пройти через этот период печали, понимая разочарование и гнев болельщиков, и по праву мы должны благодарить их больше всего на свете.
Все, что касается будущего, — прежде всего, мы все должны пережить этот плохой момент. Мы просто не говорили о будущем, потому что сейчас было не время для этого. Мы начнем думать об этом завтра и в другой день. Да, болельщики узнают. Они узнают, конечно. Но, пожалуйста, поймите уважение, которое я испытываю ко всем нам, — это не сегодня. Они узнают. Конечно, узнают", — сказал португальский специалист на пресс-конференции.
«Вест Хэм» набрал 39 очков и остался на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, вылетев в Чемпионшип. В матче последнего, 38-го тура на своем поле он разгромил «Лидс» (3:0).
