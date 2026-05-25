Фернандеш — о своем рекорде по голевым передачам в АПЛ: «Я очень рад этому. Это очень важный момент»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал свое достижение — он установил новый рекорд по количеству результативных передач за один сезон в АПЛ (21).

"Это здорово. Я очень рад этому. Это очень важный момент. Очевидно, я не думал об этом, пока не приблизился к этому рубежу. Сегодня мне повезло достичь его.

Тренер Джонни Эванс верил в этот стандарт, который мы готовили для Патрика, больше, чем я, потому что я не был так уверен, что он сможет забить головой. Я отдал голевую передачу, но главное — мы выиграли сегодня и очень сильно финишировали", — цитирует 31-летнего футболиста Sky Sports.

Фернандеш сделал результативный пас на гол Патрика Доргу в гостевом матче 38-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (3:0).

В сезоне-2025/26 полузащитник в 37 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал 22 результативные передачи.

