Холанн в третий раз стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в третий раз в карьере завоевал «Золотую бутсу» Премьер-лиги, сообщает ESPN.
Норвежец завершил сезон-2025/26 с 27 голами в матчах чемпионата Англии, опередив на пять мячей Игора Тиаго из «Брентфорда», который стал вторым.
25-летний Холанн также был лучшим снайпером лиги в сезоне-2022/23 (36 голов) и в сезоне-2023/24 (27 голов). Его партнер по «Сити» Антуан Семеньо забил 17 мячей, начав сезон в «Борнмуте» и перейдя в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.
Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс оформил дубль в матче 38-го тура против «Сити» (2:1) и стал лучшим английским бомбардиром с 16 голами.
Лишь Тьерри Анри и Мохамед Салах (по четыре раза) выигрывали «Золотую бутсу» чаще, чем Холанн (трижды). Учитывая, что Салах покидает «Ливерпуль», Холанн может сравняться с ним уже в следующем сезоне. По количеству побед в этой номинации Холанн сейчас делит рекорд с Аланом Ширером и Харри Кейном (по три).
На счету норвежского форварда 112 голов в 132 матчах Премьер-лиги. Он стал самым быстрым игроком, достигшим отметки в 100 голов в АПЛ, — ему потребовалось 111 матчей, что на 13 игр быстрее, чем предыдущему рекордсмену Ширеру.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.