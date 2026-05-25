Джокович о матче с Мпетши Перрикаром: «Три часа — то, что доктор прописал в 39 лет»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над французом Джованни Мпетши Перрикаром (5:7, 7:5, 6:1, 6:4) в первом круге «Ролан Гаррос».
«Очевидно, играть против француза на центральном корте “Ролан Гаррос” никогда не бывает легко. Трибуны включаются в игру, и давление становится еще сильнее. Но в целом это был хороший матч: три часа — то, что доктор прописал в 39 лет», — цитирует спортсмена ESPN.
Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Во втором круге Джокович сыграет с еще одним французом — Валентином Ройе.
Выход на корты Парижа стал для 39-летнего теннисиста 82-м в карьере участием в основной сетке турниров «Большого шлема». Джокович стал единоличным рекордсменом по этому показателю. Он обошел Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса, у которых по 81 выступлению в основе ТБШ.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.