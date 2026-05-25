Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович о матче с Мпетши Перрикаром: «Три часа — то, что доктор прописал в 39 лет»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над французом Джованни Мпетши Перрикаром (5:7, 7:5, 6:1, 6:4) в первом круге «Ролан Гаррос».

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над французом Джованни Мпетши Перрикаром (5:7, 7:5, 6:1, 6:4) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Очевидно, играть против француза на центральном корте “Ролан Гаррос” никогда не бывает легко. Трибуны включаются в игру, и давление становится еще сильнее. Но в целом это был хороший матч: три часа — то, что доктор прописал в 39 лет», — цитирует спортсмена ESPN.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Во втором круге Джокович сыграет с еще одним французом — Валентином Ройе.

Выход на корты Парижа стал для 39-летнего теннисиста 82-м в карьере участием в основной сетке турниров «Большого шлема». Джокович стал единоличным рекордсменом по этому показателю. Он обошел Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса, у которых по 81 выступлению в основе ТБШ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше