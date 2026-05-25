Макс Доуман стал самым молодым игроком стартового состава в истории Премьер-лиги

В сезоне-2025/26 Доуман уже стал самым молодым игроком, дебютировавшим в Премьер-лиге, и самым молодым автором гола в турнире. Также он — самый юный победитель Премьер-лиги в составе «Арсенала». Ранее в этом году, в возрасте 15 лет и 308 дней, он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.