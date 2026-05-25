Макс Доуман стал самым молодым игроком стартового состава в истории Премьер-лиги

Полузащитник «Арсенала» Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, вышедшим в стартовом составе, сообщает ESPN.
Доуман в возрасте 16 лет и 144 дня установил достижение, когда вышел в стартовом составе в игре 38-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:1). Он побил рекорд Хосе Бакстера из «Эвертона», который в 2008 году вышел в старте в возрасте 16 лет и 198 дней.
В сезоне-2025/26 Доуман уже стал самым молодым игроком, дебютировавшим в Премьер-лиге, и самым молодым автором гола в турнире. Также он — самый юный победитель Премьер-лиги в составе «Арсенала». Ранее в этом году, в возрасте 15 лет и 308 дней, он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.
В сезоне-2025/26 Доуман в 13 матчах во всех турнирах забил один гол и сделал один результативный пас.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.