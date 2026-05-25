Рикельме — об участии в выборах президента «Реала»: «Моя кандидатура не против кого-либо. Она за Мадрид»

Испанский бизнесмен Энрике Рикельме прокомментировал решение участвовать в выборах президента «Реала».
«Это важный день для “Реала”, спустя 20 лет мы сможем голосовать. Это кандидатура не против кого-либо. Она за Мадрид. У нас захватывающий проект… Я бы попросил членов клуба не бояться», — цитирует предпринимателя ESPN.
Рикельме объявил о своем намерении баллотироваться 21 мая, а 23 мая он лично подал заявку в офисе «Реала». Выборы запланированы 7 июня.
Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на фоне неоднозначных результатов команды в сезоне. Сам Перес также заявлял о намерении участвовать в голосовании.
«Реал» в чемпионате Испании сезона-2025/26 занял второе место.
